| | Дубневич считает, что локомотивы от "General Electric" не спасут "УЗ" от нехватки тяги
Экономика

Дубневич считает, что локомотивы от "General Electric" не спасут "УЗ" от нехватки тяги

четверг, 15 марта 2018, 17:19
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Глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич скептически относится к закупке 30 локомотивов от "General Electric" и рассказал, как "Укрзализныци" уменьшить дефицит тяги.
"Прошлогодние проблемы, которые мы наблюдали осенью, когда из-за нехватки тяги останавливались дорожные работы, срывались многочисленные контракты, когда аграрии готовы были высыпать тонны зерна на рельсы, а энергетики не могли дождаться угля – все эти проблемы остались и сегодня. Потому что грузы как нечем было перевозить, так и нет", - написал Дубневич в своем блоге на "Обозревателе".
По мнению нардепа, "30 тепловозов из Пенсильвании» (имеется в виду контракт с "General Electric"—Ред.) не спасут ситуацию. Во-первых, потому, что они появятся в Украине лишь в 2019-м году, а проблемы, вызванные дефицитом тяги, следует решать уже сейчас. А во-вторых – по той причине, что 30 локомотивов – это ничтожно мало на фоне реальных потребностей "УЗ".
"Соответствующий подвижной состав "УЗ" – это 3871 локомотив (где инвентарный парк электровозов составляет 1720 единиц, из которых эксплуатируется 1061, а тепловозов – 2151, из них эксплуатируется 1017) – и при этом их износ достигает 93-99,8%»,- сообщает Дубневич. Он считает, что рациональным выходом из положения могут быть привлечение частной тяги – в первую очередь на неприбыльные маршруты – а также ремонт и модернизация имеющего парка "УЗ".
"УЗ" латает дыры, но не берется за настоящее обновление парка локомотивов. Что имеем сегодня по факту? Посмотрим на порядок цифр. Расчетная потребность в электровозах (это данные "УЗ") составляет 1201 единицу, а в тепловозах – 392 магистральных и 996 маневровых единиц. В то время как фактически эксплуатируется (по разным данным) 1061 электровоза и 1000 тепловозов. Способны ли принципиально повлиять на погоду на рынке тяги проанонсированные локомотивы от "General Electric"? Ответ очевиден. Итак, следует ремонтировать парк, который существует. А также обеспечить необходимое количество маневровых, а не только магистральных локомотивов – чтобы разгрузить станции. Именно такой алгоритм», - объясняет Дубневич.
Привлечение частной тяги в качестве эксперимента на отдельных участках железной дороги может снять напряжения, вызванное дефицитом тяги, убежден парламентарий. «Не надо на всем протяжении пути – пусть частные локомотивы перевозят определенные грузы – там, где есть острый дефицит тяги. По данным самой же "УЗ", по итогам прошлого года только 25,3% участков "УЗ" имеют положительный финансовый результат, перевозки на этих же 25,3% протяженности пути являются рентабельными и они сгенерировали 51,7 млрд грн доходов. Зато 69% участков– с отрицательным результатом. Только треть всей колеи "УЗ" дает 93% всех доходов предприятия. Две трети инфраструктуры –неприбыльные. Так пусть же частные локомотивы заходят на вот эти, как говорят в "УЗ", неприбыльные две трети маршрутов. Сам бизнес, который заинтересованный в транспортировке своих грузов, пусть приходит с собственной тягой», предлагает Дубневич.
В качестве примера он приводит Львовский и Юго-Западный филиалы "УЗ", нехватка тяги на которых превращается в коллапс в работе автодорожных служб. Именно по этим маршрутам транспортируются сыпучие от поставщиков – добывающих предприятий, расположенных на территории Ровненской и Житомирской областей – до участков дорог, на которых идут активные ремонтные работы. Сейчас это – Львовщина, Закарпатье, Волынь, Франковщина, Черновецкая область, дороги которых имеют стратегическое значение, так как соединяют страну с западноевропейской границей. «Поскольку локомотивов хронически не хватает, ремонтники не способны своевременно проводить и завершать работы в пределах сезона»,- констатирует нардеп.
Политик убежден, что мощным дорожным компаниям, выполняющим большую госпрограмму ремонта дорог государственного и местного значения, целесообразно выйти на рынок перевозок со своим подвижным составом, тем самым частично сняв напряжение, вызванное недостатком тяги.
Не менее приоритетным, чем обновление подвижного состава, являются и вопросы развития и модернизации инфраструктуры "УЗ", где сама "УЗ" является монополистом, пишет Дубневич. «Ведь в нынешних условиях никакие –пусть даже самые современные локомотивы – не будут использованы на полную силу. Потому что им не по чем ехать,- замечает он.
При этом нардеп обеспокоен тем фактом, что на «УЗ» не уделяется должного внимания модернизации инфраструктуры.
"УЗ" публикует поразительную статистику о том, что запланировано почти 27 млрд грн, которые ожидают как капитальные инвестиции в "УЗ" в этом году. Однако на обновление инфраструктуры (уже который год подряд) планируется направить лишь незначительную часть средств. Согласно тому же Финплану на текущий год – около 6 млрд гривен. На что именно? Где мы увидим их реализацию?» - задается вопросом автор блога.
По его мнению, какие бы контракты ни подписывались и какие бы планы ни строились относительно перспектив "УЗ", при отсутствии адекватных управленческих решений какого бы то ни было прорыва на предприятии ждать не приходится...

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