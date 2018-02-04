| | Санта Димопулос поразила дерзкой красотой
Шоу-Биз и культура

Санта Димопулос поразила дерзкой красотой

Санта Димопулос поразила дерзкой красотой
Певица предстала перед публикой в бюстгальтере и кожаных брюках.

Санта осчастливила мужскую часть своих подписчиков в социальной сети, выложив снимок, на котором она выглядит дерзко и сексуально. Чего только стоит ее яркий макияж и полупрозрачное кружевное белье.

Всеобщий восторг фолловеры выразили в комментариях: "Разносторонняя, без лишнего пафоса, милая, очень красивая и успешная девушка!", "Вы прекрасная, умная, порядочная, жизнерадостная, красивая, дарящая любовь близким и друзьям, человечек!!!", "Просто невероятная!", "Нет слов самая лучшая!!!" и все остальные отзывы о внешнем виде Димопулос такие же положительные.

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Всего за три часа после публикации этого снимка более 8 тысяч поклонников Санты нажали на сердечко под ним.

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