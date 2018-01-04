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Шоу-Биз и культура

Катя Осадчая удивила весенним образом

Катя Осадчая удивила весенним образом
Украинская телеведущая порадовала подписчиков в соцсети новым фото.

Катя Осадчая сфотографировалась в автомобиле и поделилась этим фото в Инстаграме. На момент съемки она была одета в розовый наряд с черным корсетом, на котором написано: "я пташка".

Подписала Катерина свое фото так: "Перша зйомка на сьогодні - done!".
Подписчики Осадчей не поскупились на комплименты: "Вы-Прекрасны!", "Така весняна Катя!", "Наша улюблена пташка!", "Ти найкраща пташка, яку я бачила!".

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Буквально за несколько часов более 14 тысяч человек лайкнули свежий кадр, на котором Катя Осадчая предстала перед публикой в ярком весеннем образе.

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