Катя Осадчая удивила весенним образом

Катя Осадчая сфотографировалась в автомобиле и поделилась этим фото в Инстаграме. На момент съемки она была одета в розовый наряд с черным корсетом, на котором написано: "я пташка".Подписала Катерина свое фото так: "Перша зйомка на сьогодні - done!".Подписчики Осадчей не поскупились на комплименты: "Вы-Прекрасны!", "Така весняна Катя!", "Наша улюблена пташка!", "Ти найкраща пташка, яку я бачила!".