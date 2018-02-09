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Шоу-Биз и культура

Популярная украинская певица похвасталась «пятой точкой»

Популярная украинская певица похвасталась «пятой точкой»
Экс-солистка группы "NIKITA" похвасталась безупречной фигурой на свежей фотке.

В Инстаграме Анастасия Кумейко похвалилась своей "пятой точкой", выложив фото из недавнего фотосета, от которого не могут оторвать глаз ее поклонники.

В своем инстаграм-аккаунте бывшая коллега Даши Астафьевой нередко делится откровенными фотографиями и видеороликами, но сегодня она превзошла саму себя по уровню скромности, так как на свежем фото внимание публики привлекает ее открытая "пятая точка", а в остальном - певица одета, поэтому назвать эту фотку вульгарной невозможно.

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"Просто бомбически!!!", "Шикарная фигура!", "Оххх, Настя, Настя шо ж вы делаете??? у парней башню срывает)))", "Красотка!", - вот такими комплиментами заполнили ленту отзывов под новым фото Кумейко ее преданные фолловеры.

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