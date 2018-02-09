Популярная украинская певица похвасталась «пятой точкой»

В Инстаграме Анастасия Кумейко похвалилась своей "пятой точкой", выложив фото из недавнего фотосета, от которого не могут оторвать глаз ее поклонники.В своем инстаграм-аккаунте бывшая коллега Даши Астафьевой нередко делится откровенными фотографиями и видеороликами, но сегодня она превзошла саму себя по уровню скромности, так как на свежем фото внимание публики привлекает ее открытая "пятая точка", а в остальном - певица одета, поэтому назвать эту фотку вульгарной невозможно."Просто бомбически!!!", "Шикарная фигура!", "Оххх, Настя, Настя шо ж вы делаете??? у парней башню срывает)))", "Красотка!", - вот такими комплиментами заполнили ленту отзывов под новым фото Кумейко ее преданные фолловеры....