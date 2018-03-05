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Шоу-Биз и культура

Оля Горбачева очаровала внешним видом

Оля Горбачева очаровала внешним видом
Певица сфотографировалась в модном платье и поделилась снимком в Инстаграме.

На своей страничке в соцсети Ольга Горбачева поделилась черно-белым фото, на котором она запечатлена в стильном платье, подчеркивающем все достоинства ее фигуры.

Подписчики по достоинству оценили новое фото певицы и ее непревзойденный образ, поставив почти 600 лайков за несколько часов и искупав Ольгу в комплиментах.

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Напомним, ранее Хроника.Инфо писала о сногсшибательном появлении Хайди Клум на публике в сверкающем платье, подчеркнувшем стройную фигуру.

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