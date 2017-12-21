Катя Варнава смутила поклонников необычным фото

Катя Варнава поделилась в социальной сети снимком из недавней фотосессии, на котором она запечатлена в полупрозрачном боли, усыпанном стразами, а также полушубке. Голову телеведущей украшает экстраординарный парик, за счет чего она выглядит очень эффектно.Подписала Катерина свое фото так: "Цветные сны - удел сумасшедших я, к сожалению, так редко вижу сныа вы????!".За ночь новое фото Варнавы лайкнули более 104 тысяч фолловеров, многие из них ответили на заданный ею вопрос относительно цветных снов, ну а неравнодушные поклонники осыпали теле-звезду комплиментами....