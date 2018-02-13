Ольга Сумская поделилась селфи без макияжа

Немногие знаменитости готовы показать широкой общественности лицо, на котором нет ни капли косметики. Ольга Сумская сделала новое селфи и поделилась им в Инстаграме, продемонстрировав безупречную для своего возраста кожу и природную красоту.Актриса никак не подписала новое фото, но зато ее поклонники один за другим оставляют комплименты в ленте комментариев: "Без макияжа ещё краше!", "Природна краса- найкраща!))", "Без макіяжу Ви ще прекрасніша!", Великолепна!!! Восхищаюсь Вами!!!"" и все остальные отзывы о внешности Ольги Сумской в таком же духе.Суток не прошло с момента публикации свежего селфи Ольги Сумской без макияжа, как уже почти 11 тысяч инстаграм-пользователей оценили его при помощи лайков....