Эрика Герцег показала селфи с любимым мужчиной

Фанаты Эрики Герцег знают, что ее сердце несвободно, но своего возлюбленного она не показывает, как бы ее не просили. А вот селфи с братом, которое певица подписала: "Люблю очень!", она выложила в Инстаграм с удовольствием.На семейном снимке брат и сестра Герцег запечатлены в спортивных костюмах на фоне тренажеров. Ранее, брат Эрики уже показывал их совместные фото в спортзале, так что любовь к спорту и красивому телу у них - это семейное.В комментариях поклонники Эрики Герцег отметили, что ее брат больше похож на нее, чем она сама на себя. В общем, и без отзывов фолловеров певицы заметно, что Эрика и ее обрат похожи, как две капли росы....