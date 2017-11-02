| | Полиция Каталонии избила дубинками фанатов «Челси»
Спорт

Полиция Каталонии избила дубинками фанатов «Челси»

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