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События

В Горишних Плавнях задержан главарь банды и трое грабителей

В Горишних Плавнях задержан главарь банды и трое грабителей
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали в Горишних Плавнях Полтавской области участников организованной группировки, которая занималась разбойными нападениями. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Спецслужба установила, что возглавлял группировку криминальный авторитет, так называемый смотрящий за городом. В течение 2017 и 2018 бандформирование осуществило ряд разбойных нападений и грабежей. Подозреваемые требовали деньги у местных жителей и коммерсантов. Группировка также контролировало сбыт наркотических и психотропных веществ в Полтавской области.
Оперативники спецслужбы задокументировали почти 10 эпизодов противоправной деятельности участников группировки. Правоохранители задержали главаря бандформирования и трех сообщников на улице города.
Во время проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли у злоумышленников деньги и наркотики...

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