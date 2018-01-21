| | В Турции столкнулись трамваи: десятки пострадавших
События

В Турции столкнулись трамваи: десятки пострадавших

В Турции столкнулись трамваи: десятки пострадавших
По последним данным, пострадали 13 человек.

В Стамбуле на одной из трамвайных станций один из трамваев врезался в другой, стоявший на остановке. Об этом сообщает Hurriyet daily news, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел около 11.30 по местному времени. В результате аварии пострадал водитель и 13 пассажиров. Пострадавших уже доставили в больницы.
На месте происшествия работает полиция и службы спасения. Обстоятельства инцидента выясняются.

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Движение на трамвайной линии, на которой произошло столкновение, остановлено...

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