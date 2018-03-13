| | В парламенте Британии вновь нашли подозрительный пакет
События

В парламенте Британии вновь нашли подозрительный пакет

В парламенте Британии вновь нашли подозрительный пакет
Это уже третий случай за последние дни.

Лондонская полиция заявила, что проводит проверку очередного подозрительного пакета, обнаруженного в британском парламенте. Об этом сообщает Reuters, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
"Нас вызвали поскольку подозрительный пакет был доставлен в офис в Вестминстерском дворце", - сообщила пресс-секретарь столичной полиции.

"Специалисты на месте, проводится анализ пакета. В качестве меры предосторожности проверяем одну женщину", - добавила она.

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Как известно, несколько подозрительных посылок были направлены в парламентские офисы законодателей-мусульман в последние дни. После проверки полиция заявила, что эти пакеты не представляют угрозы...

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