В Уганде из самолета Emirates выпала стюардесса

В Уганде во время подготовки к полету из самолета авиакомпании Emirates выпала женщина, входившая в состав экипажа. Как сообщает Khaleej Times, инцидент произошел из-за внезапно открывшейся двери аварийного выхода, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
В авиакомпании рассказали, что в результате падения женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.
При этом, как отмечает Daily Nation, речь может идти о попытке самоубийства.
По словам пассажиров, у упавшей женщины в руках была стеклянная бутылка, возможно, с алкоголем.
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Кроме того, при посадке в самолет у нее возникла словестная перепалка с коллегами...