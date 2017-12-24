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События

В Уганде из самолета Emirates выпала стюардесса

В Уганде из самолета Emirates выпала стюардесса
Рассматривается версия самоубийства.

В Уганде во время подготовки к полету из самолета авиакомпании Emirates выпала женщина, входившая в состав экипажа. Как сообщает Khaleej Times, инцидент произошел из-за внезапно открывшейся двери аварийного выхода, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
В авиакомпании рассказали, что в результате падения женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.

При этом, как отмечает Daily Nation, речь может идти о попытке самоубийства.

По словам пассажиров, у упавшей женщины в руках была стеклянная бутылка, возможно, с алкоголем.

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Кроме того, при посадке в самолет у нее возникла словестная перепалка с коллегами...

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