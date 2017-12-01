| | Fitch пересмотрело прогнозы роста мировой экономики
Экономика

Fitch пересмотрело прогнозы роста мировой экономики

Fitch пересмотрело прогнозы роста мировой экономики
Fitch улучшило оценку экономического роста некоторых стран.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2018 год до 3,3% с ожидавшихся в октябре 3,1%, а на 2019 год - до 3,2% с 3%.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на epravda.com.ua.

"Мировой экономический рост находится на подъеме: США, Китай и еврозона будут расти значительно быстрее в 2018 году, чем ожидалось. Темпы роста мировой экономики будут оставаться выше 3% до 2019 года, в течение трех лет подряд, чего не происходило с середины 2000-х годов", - сообщается в докладе.

Fitch также улучшило оценку экономического роста США в 2018 году и 2019 году на 0,2 п.п. и 0,3 п.п. соответственно.

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Темпы роста ВВП страны, как ожидается, составят 2,7% в текущем году, а в следующем - 2,5%.

Агентство также улучшило прогноз по росту экономики еврозоны в 2018-2019 годах на 0,3 п.п. и 0,1 п.п., до 2,5% и 1,8% соответственно...

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