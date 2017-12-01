Fitch пересмотрело прогнозы роста мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2018 год до 3,3% с ожидавшихся в октябре 3,1%, а на 2019 год - до 3,2% с 3%.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на epravda.com.ua.
"Мировой экономический рост находится на подъеме: США, Китай и еврозона будут расти значительно быстрее в 2018 году, чем ожидалось. Темпы роста мировой экономики будут оставаться выше 3% до 2019 года, в течение трех лет подряд, чего не происходило с середины 2000-х годов", - сообщается в докладе.
Fitch также улучшило оценку экономического роста США в 2018 году и 2019 году на 0,2 п.п. и 0,3 п.п. соответственно.
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Темпы роста ВВП страны, как ожидается, составят 2,7% в текущем году, а в следующем - 2,5%.
Агентство также улучшило прогноз по росту экономики еврозоны в 2018-2019 годах на 0,3 п.п. и 0,1 п.п., до 2,5% и 1,8% соответственно...