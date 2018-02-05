Порошенко назвал задачи нового главы НБУ

Якову Смолию предстоит заняться реформой банковского сектора.
Главной конституционной функцией Национального банка сегодня является обеспечение стабильности национальной денежной единицы - гривни.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко, представляя нового председателя НБУ Якова Смолия.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на ukrinform.ru.
“На сегодняшний день главная конституционная функция Национального банка — обеспечение стабильности национальной денежной единицы, ее покупательная способность”, - подчеркнул Президент.
Кроме того, он отметил, что одной из главных задач НБУ является наращивание золотовалютных резервов, и рассказал, что уже в этом году Нацбанк закупил 800 млн долларов для пополнения золотовалютных резерів.
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Также Порошенко напомнил, что в 2017 году на 13% произошел рост депозитов и рост кредитования национальной экономики, однако добавил, что “хотелось бы больших показателей”...