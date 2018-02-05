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Экономика

Порошенко назвал задачи нового главы НБУ

Порошенко назвал задачи нового главы НБУ
Якову Смолию предстоит заняться реформой банковского сектора.

Главной конституционной функцией Национального банка сегодня является обеспечение стабильности национальной денежной единицы - гривни.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко, представляя нового председателя НБУ Якова Смолия.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на ukrinform.ru.

“На сегодняшний день главная конституционная функция Национального банка — обеспечение стабильности национальной денежной единицы, ее покупательная способность”, - подчеркнул Президент.

Кроме того, он отметил, что одной из главных задач НБУ является наращивание золотовалютных резервов, и рассказал, что уже в этом году Нацбанк закупил 800 млн долларов для пополнения золотовалютных резерів.

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Также Порошенко напомнил, что в 2017 году на 13% произошел рост депозитов и рост кредитования национальной экономики, однако добавил, что “хотелось бы больших показателей”...

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Экономика

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