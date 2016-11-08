Тревожный звонок: экономист рассказал, зачем НБУ решил ввести монеты вместо купюр

Национальный банк вводит монеты вместо купюр из-за обесценивания гривны.
Об этом сообщил экономист Александр Охрименко, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на golos.ua.
« НБУ вводит монеты вместо купюр от 1 до 10 гривен из-за обесценивания нацвалюты. Решение прекратить чеканить монеты в 1, 2, 5 и 25 копеек нужно было принять давно, так как Нацбанк будет тратить меньше средств на изготовление монет»,- сказал А. Охрименко.
Эксперт подчеркнул, что ввод монет вместо купюр от 1 до 10 гривен не повлияет ни на инфляцию, ни на цены.
Напомним, Национальный банк представил монеты, которые должны заменить купюры мелкого (или точнее сказать - измельчавшего) номинала – от 1 до 10 гривен.
Дело представили как переход на европейские стандарты. При этом широко известно, что подобная система действует также в соседних России и Беларуси.
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В соцсетях дизайн новых монет не понравился. Были вопросы и к тому, что теперь гривневая мелочь будет занимать больше места в кошельке и чаще теряться.
Также пользователи отметили, что национальная валюта действительно сильно обесценилась, раз купюра в 10 гривень становится "мелочью"...