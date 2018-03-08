| | МВФ продолжает настаивать на повышении цены на газ
Экономика

МВФ продолжает настаивать на повышении цены на газ

МВФ продолжает настаивать на повышении цены на газ
Украина также должна показать прогресс с реформами.

На позицию МВФ в отношении цен на газ не повлияло решение Стокгольмского арбитража.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на dw.com.

Как отметили в МВФ, реформирования цен на энергоносители является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в последние годы.

"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых лишенных адресности субсидий", - отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

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Напомним, президент Петр Порошенко уверен, что в переговорах с МВФ должны быть учтены решения Стокгольмского арбитража...

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