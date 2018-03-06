| | НБУ продлил санкции против дочек российских банков в Украине
Экономика

НБУ продлил санкции против дочек российских банков в Украине

НБУ продлил санкции против дочек российских банков в Украине
Санкции направлены на защиту интересов клиентов.

Национальный банк Украины во исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ банк" и ПАО "БМ Банк" (все – Киев).

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на censor.net.ua.

Речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, которые предусматривают перевод денежных средств или вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.

Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках. Они также делают невозможным выведение этими банками капиталов из Украины на пользу материнских банков и других связанных с ними лиц.

Также уточняются сроки представления информации по форме статистической отчетности №217 "Отчет о банковских счетах и остатках средств на этих счетах физических и юридических лиц, к которым Украиной применены ограничительные меры (санкции), и о намерениях осуществления финансовых операций такими лицами/в пользу таких лиц", предусмотренной Правилами организации статистической отчетности, подаваемой в НБУ.

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Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 15 марта 2018 года №24 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 года № 654", которое вступает в силу 16 марта 2018 года...

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