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Экономика

Гройсман инициирует масштабный аудит качества дорог

Гройсман инициирует масштабный аудит качества дорог
В первую очередь, Гройсман требует проверку качества дорог, построенных в 2017 году.

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует масштабный аудит качества дорог и требует привлечь к ответственности те подрядные организации, которые в свое время некачественно выполнили дорожные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.

В первую очередь, Гройсман требует проверку качества дорог, построенных в 2017 году.

Вместе с тем, он считает необходимым быстрое внедрение нового стандарта строительства, разработанного в рамках реализации программы 500-500-1000.

"Ожидаю срочный план проверки и решение о создании контрольных групп (для проверки дорог - ред.). Все исправления должны проходить за счет подрядных организаций (которые некачественно выполнили свою работу - ред.)", - заявил Гройсман.

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Отметим, что в 2017 году в Украине было реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог...

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