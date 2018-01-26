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Экономика

Кабмин планирует легализовать майнинг криптовалют

Кабмин планирует легализовать майнинг криптовалют
В Кабмине уверены, что это позволит привлечь дополнительные доходы в бюджет.

Первый вице-премьер-министр Степан Кубив поручил внести майнинг (добычу криптовалют) в Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД). Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономразвития, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, правительственный комитет поручил ряду государственных органов наработать необходимые документы, чтобы внести деятельность по майнингу в Национальный классификатор Классификация видов экономической деятельности (КВЭД) с последующим наработкой Концепции о создании благоприятных условий для майнинга в Украине.

"Украина занимает уверенные позиции в мировом криптосообществе, входит в ТОП-14 стран по развитию криптоэкономики и внедрению проектов, основанных на блокчейне. Но наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести майнинг в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она сейчас находится", - отметил Кубив.

Вице-премьер добавил, что внесение пункта о деятельности по майнингу в Классификатор деятельности по поддержке функционирования распределенной базы данных должно происходить в классе 63.11 "обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность", поскольку майнинг предусматривает услуги по поддержке и обеспечении функционирования распределенных реестров данных в т.ч. с использованием технологии блокчейн, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.

"Таким дополнением Классификатора мы решим проблему детенизации рынка майнинга, привлечем дополнительные доходы в бюджет, уменьшим отток квалифицированных IT-специалистов и уменьшим силовое давление на криптосообщество", - отметил Степан Кубов.

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Первый вице-премьер-министр также добавил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов, поэтому поручил Минэкономразвития, Минфину, Минюсту, Минэнергоугля вместе с Госстатом, Агентству электронного управления, НБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), СБУ (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта о дополнении Национального классификатора Украины Классификация видов экономической деятельности...

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