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Экономика

Электричество в Украине дорожать не будет

Электричество в Украине дорожать не будет
НКРЭКУ не собирается поднимать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в обозримом будущем не собирается повышать тарифы на электроэнергию для украинцев. Об этом сегодня, 15 марта, сообщил журналистам глава регулятора Дмитрий Вовк, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу успокоить бытовых потребителей. Сейчас не рассматривается решение о поднятии тарифов", - сказал он.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в 2018 году планировала повысить цену на электроэнергию почти на 16%.

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Также напомним, что что тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми высокими в Европе...

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Экономика

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