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Экономика

В Украине растет безработица

В Украине растет безработица
Средний размер пособия на одного безработного - 2357 гривен.

В феврале текущего года официальный уровень безработицы вырос на 0,1% до 1,5%. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики, передает интернет-издание korrespondent.net со ссылкой на korrespondent.net.

Как отмечается, по состоянию на 1 марта 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 383 700 безработных.

Количество вакансий в феврале составило 71 800 (5 человек претендуют на 1 вакансию).

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Средний размер пособия на одного безработного - 2 357 гривен...

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Экономика

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