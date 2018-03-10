В Украине растет безработица

Средний размер пособия на одного безработного - 2357 гривен.В феврале текущего года официальный уровень безработицы вырос на 0,1% до 1,5%. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики, передает интернет-издание korrespondent.net со ссылкой на korrespondent.net.Как отмечается, по состоянию на 1 марта 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 383 700 безработных.Количество вакансий в феврале составило 71 800 (5 человек претендуют на 1 вакансию).Средний размер пособия на одного безработного - 2 357 гривен...