Поклонники Билла Гейтса просят его заморозить тело Стивена Хокинга

Создатель Microsoft Билл Гейтс на своей странице в социальной сети почтил память Стива Хокинга. В комментариях фанаты просят Гейтса об одолжении.Билл Гейтс опубликовал известный в Сети снимок, где запечатлён ещё молодой разработчик и сам учёный. Тогда они встретились впервые. Гейтс также написал: «». Подписчики отца Microsoft разделили с ним горечь и назвали его истинным счастливчиком.В то же время другие поклонники, кто-то даже от имени правительства Британии, стал призывать Билла Гейтса к совершению действительно неожиданного поступка. Они желают, чтобы тело Стивена Хокинга заморозили, с надеждой, что в будущем технологии позволят воскресить гения, а он совершит немало открытий, которые спасут человечество. Билл Гейтс не отреагировал на просьбу. Также неизвестно, почему она адресована именно ему. Однако маловероятно, что семья учёного позволит это сделать...