| | Поклонники Билла Гейтса просят его заморозить тело Стивена Хокинга
Наука

Поклонники Билла Гейтса просят его заморозить тело Стивена Хокинга

Создатель Microsoft Билл Гейтс на своей странице в социальной сети почтил память Стива Хокинга. В комментариях фанаты просят Гейтса об одолжении.
Поклонники Билла Гейтса просят его заморозить тело Стивена Хокинга


 Билл Гейтс опубликовал известный в Сети снимок, где запечатлён ещё молодой разработчик и сам учёный. Тогда они встретились впервые. Гейтс также написал: «Счастлив, что был знаком со Стивеном Хокингом. Его труд – воодушевляющее напоминание о том, на что способен человеческий мозг». Подписчики отца Microsoft разделили с ним горечь и назвали его истинным счастливчиком.
В то же время другие поклонники, кто-то даже от имени правительства Британии, стал призывать Билла Гейтса к совершению действительно неожиданного поступка. Они желают, чтобы тело Стивена Хокинга заморозили, с надеждой, что в будущем технологии позволят воскресить гения, а он совершит немало открытий, которые спасут человечество. Билл Гейтс не отреагировал на просьбу. Также неизвестно, почему она адресована именно ему. Однако маловероятно, что семья учёного позволит это сделать...

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