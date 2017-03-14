| | Вода творит чудеса и способствует популярности в Сети
Наука

Вода творит чудеса и способствует популярности в Сети

Вода, как показывают последние снимки в Сети, действительно, творит чудеса. Более того, она может способствовать росту популярности в Интернете.
Вода творит чудеса и способствует популярности в Сети


 Молодой человек выложил на своём ресурсе две фотографии. Одна из них – двухлетней давности, где он, явно обладая чересчур большим весом, держит в руке бурито.
Другая через два года после этого. На ней изображён молодой красавец, который в весьма подтянутой форме. В его руке на этот раз бутылка воды.
Вода творит чудеса и способствует популярности в Сети


 Лишь за пять часов с момента размещения этого сопоставления в Сети, оно набрало больше 3 тысяч «комментов».
Молодой человек, являющийся героям обеих фотографий, прокомментировал их коротко. Он сообщил, так было до, а так – после.
Парень решил воплотить свою цель в жизнь и привести собственное тело в порядок. Достигнуть её ему удалось через два года.
Посетители его странички сообщили, что едва ли лишь вода стала чудодейственным средством, но она также сыграла свою большую роль.
Многие рассказали о мнении, что преображение внешности способно также преобразить и всю жизнь человека.
В то же время пользователи Сети удивляются, почему мужчина уже удалил фотографии из своего аккаунта. Некоторые склоняются к предположению, что это было просто обманом, который уже разоблачён.
Фотографии, вызвавшие ажиотаж, сохранились в архивных ресурсах. С ними можно ознакомиться здесь...

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