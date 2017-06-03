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Эксперты назвали интересы современных детей в медиасреде

Эксперты Института современных медиа (MOMRI) реализовали масштабный проект. В исследовании поучаствовали 3 тыс. детей и 7 тыс. родителей. Современные дети интересуются контентом мериасреды: ТВ (72%), печатный (77%), игровой (71%), музыкальный (42%), и др.
Эксперты назвали интересы современных детей в медиасреде


 Директор MOMRI Кирилл Танаев рассказал о результатах проведенного исследования. Современные дети стали активными потребителями контента. После привлечения в проект 3 тыс. детей и 7 тыс. родителей, стало известно, какому именно контенту отдают предпочтение дети.
Стало известно, что телевизор в 2017 году стал главным цифровым устройством дошкольника, тогда как главный гаджет подростка — смартфон. Специалисты вычислили, что 48% детей (0-12 лет) являются потребителями контента YouTube. Мессенджерами пользуются 35% детей (8-12 лет).
В социальных сетях общаются 36% опрошенных респондентов 8-12 лет. Мобильные игры на планшете или смартфоне стали ежедневным видом досуга для каждого второго ребенка с рождения до 12 лет (45%). Такая ситуация стала нормой после снижения цен на гаджеты и доступность покупки смартфонов, планшетов и нетбуков. Одной из причин стало проведение Интернет-точек по всей территории планеты...

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