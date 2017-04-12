Microsoft представила платформу для работы с ИИ в Windows 10

На презентации Windows Developer Day крупная корпорация Microsoft сделала заявление. В нем говорилось, что в будущем обновлении Windows 10 появится специализированное программное оборудование для работы с ИИ, под названием Windows ML, предназначенное для программистов и разработчиков.Основной задачей представленной платформы является применение и экспорт искусственного интеллекта и нейросетей в свои программные продукты. Применение платформы даст возможность внедрять интеллектуальные программные модули в различные десктопные приложения.Платформа Windows ML поддерживает интерфейс Windows Machine Learning API, что дает возможность разработчикам экспортировать функциональность прежде обученных нейросетей и подготовленных моделей ИИ в программируемые приложения.Для обеспечения работоспособности не будет требоваться применение облаков, все потому, что все расчеты смогут производиться на локальных мощностях.Платформа Windows ML будет поддерживаться всеми гаджетами, работающими на базе ОС Windows. В том числе ноутбуками, нетбуками, персональными компьютерами, периферийными гаджетами интернета и устройствами смешанной и виртуальной реальности Microsoft HoloLens.Стоит напомнить, что ранее разработчики сделали заявление о том, что Windows 10 будет доступна на бесплатной основе...