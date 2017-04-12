| | Microsoft представила платформу для работы с ИИ в Windows 10
Наука

Microsoft представила платформу для работы с ИИ в Windows 10

На презентации Windows Developer Day крупная корпорация Microsoft сделала заявление. В нем говорилось, что в будущем обновлении Windows 10 появится специализированное программное оборудование для работы с ИИ, под названием Windows ML, предназначенное для программистов и разработчиков.
Microsoft представила платформу для работы с ИИ в Windows 10


Основной задачей представленной платформы является применение и экспорт искусственного интеллекта и нейросетей в свои программные продукты. Применение платформы даст возможность внедрять интеллектуальные программные модули в различные десктопные приложения.
Платформа Windows ML поддерживает интерфейс Windows Machine Learning API, что дает возможность разработчикам экспортировать функциональность прежде обученных нейросетей и подготовленных моделей ИИ в программируемые приложения.
Для обеспечения работоспособности не будет требоваться применение облаков, все потому, что все расчеты смогут производиться на локальных мощностях.
Платформа Windows ML будет поддерживаться всеми гаджетами, работающими на базе ОС Windows. В том числе ноутбуками, нетбуками, персональными компьютерами, периферийными гаджетами интернета и устройствами смешанной и виртуальной реальности Microsoft HoloLens.
Стоит напомнить, что ранее разработчики сделали заявление о том, что Windows 10 будет доступна на бесплатной основе...

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