Появился концепт-рендер Nokia 9 \"с козырьком\"

В сети интернет появился концепт-рендер и информация о Nokia 9, которая получит "козырёк" по типу iPhone X. В смартфон внедрили функцию сканера отпечатка пальца.Вместо двухступенчатого кривого экрана устройство оборудовали супертонкими боковыми панелями. Нижняя будет слегка шире, разработчик поместил на ней фирменную надпись. Хотя заднюю крышку не было видно, стало известно, предстоящий аппарат получит удвоенную камеру, которая разрабатывалась совместно с Carl Zeiss. Кроме этого предусматривается, что во флагман внедрён чипсет Snapdragon 845.Недавно также источники рассказывали, финская компания намерена начать выпускать более дешёвый смартфон Nokia 8 Pro в августе 2018 года. Что касается Nokia 9, предполагается, что она выйдет в продажи позже предшественника. Возможно, это произойдёт в сентябре...