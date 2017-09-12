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Anker представила мощную беспроводную зарядку для iPhone, Samsung и других популярных смартфонов

Компания Anker представила мощную беспроводную зарядку для iPhone, Samsung и других популярных смартфонов. Устройство представлено в двух вариантах, имея только внешние отличия, как сообщает «Версия.Инфо».
Anker представила мощную беспроводную зарядку для iPhone, Samsung и других популярных смартфонов


 Среднестатистические аналоги беспроводных зарядок дают 5 Вт мощности для люых смартфонов. У устройства от Anker такая характеристика также есть, но имеется исключение для последних моделей iPhone и Samsung, где превышение указанного показателя идёт идёт в пределах от 2,5 до 5. Также новая зарядка выделяется и относительно небольшой, как для подобных, стоимостью – всего 42 доллара за вариант в виде подставки и 39 – за «пэд».
Эксперты отмечают, что устройство Anker особенно пригодится обладателям девайсов от Apple, поскольку не так много фирм делают подобного рода гарнитуру под продукцию от американской корпорации. Для обоих видов зарядки прилагается также адаптер Charge 3.0 USB, который также обеспечивает быстрый набор процентов батареи смартфона...

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