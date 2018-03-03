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Amazon отзывает резервные аккумуляторы по причине их частых воспламенений

Компания Amazon сообщила о том, что отзывает свои резервные аккумуляторы в количестве 260 тысяч единиц. Поводом для этого стали факты их частых воспламенений при использовании.
Amazon отзывает резервные аккумуляторы по причине их частых воспламенений


 Ранее подобным отличались батареи, которыми был оборудованы некоторые устройства от Panasonic, HP и Lenovo. Особо вопиющим оказался случай с новейшими смартфонами Samsung Galaxy Note 7. Это сильно подмочило репутацию компании.
Теперь к этому «сообществу» присоединилась и Amazon. Согласно подсчётам, сделанным специалистами этой компании, под действие гарантированной программы возврата могут попасть до 260 тысяч устройств.
Как отмечают специалисты, они оборудованы аккумуляторами Amazon самой разной мощности от 2000 и до 16000 мАч.
Представители Amazon на официальной страничке уведомили пользователей своей продукции о том, что уже возможно удостовериться, находится ли их девайс в зоне риска. Для этого необходима сверка его серийного номера с теми, что указаны на сайте.
Если аппарат окажется «опасным», компания готова его заменить или возвратить уплаченные за него деньги.
Для Amazon это уже второй крупнейший скандал за последние дни. Ранее стало известным, что эта компания решила прекратить торговать продукцией Nest. Поводом стало то, что этот бренд сотрудничает с Google...

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