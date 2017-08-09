Mercedes-Benz РїРѕСЃС‚СЂРѕРёС‚ С€РµСЃС‚РѕР№ Р·Р°РІРѕРґ РїРѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІСѓ Р°РєРєСѓРјСѓР»СЏС‚РѕСЂРѕРІ

Р—Р°РїСѓСЃРє РЅРѕРІРѕРіРѕ Р·Р°РІРѕРґР° Р·Р°РїР»Р°РЅРёСЂРѕРІР°РЅ РЅР° 2019 РіРѕРґ. РџРѕРґ РЅРµРіРѕ РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІР»РµРЅ СѓС‡Р°СЃС‚РѕРє РїР»РѕС‰Р°РґСЊСЋ 4,8 РіРµРєС‚Р°СЂР°. Р—Р°РІРѕРґ СЃС‚Р°РЅРµС‚ С€РµСЃС‚С‹Рј РїСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёРµРј РїРѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІСѓ Р°РєРєСѓРјСѓР»СЏС‚РѕСЂРѕРІ РІ В«Р°СЂСЃРµРЅР°Р»РµВ» Mercedes-Benz. РС‚Рё РѕР±СЉРµРєС‚С‹ СЂР°СЃСЃСЂРµРґРѕС‚РѕС‡РµРЅС‹ РЅР° С‚СЂРµС… РјР°С‚РµСЂРёРєР°С…, Рё РѕРЅРё СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ Р±С‹СЃС‚СЂРѕ СЂРµР°РіРёСЂРѕРІР°С‚СЊ РЅР° РёР·РјРµРЅРµРЅРёСЏ, РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‰РёРµ РЅР° РіР»РѕР±Р°Р»СЊРЅРѕРј СЂС‹РЅРєРµ.
РџСЂРµРґРїСЂРёСЏС‚РёРµ РєРѕРјРїР°РЅРёРё Mercedes-Benz, СЂР°Р±РѕС‚Р°СЋС‰РµРµ РІ РўР°РёР»Р°РЅРґРµ, РёРјРµРµС‚ СЃРѕСЂРѕРєР°Р»РµС‚РЅСЋСЋ РёСЃС‚РѕСЂРёСЋ, Рё СЃРµР№С‡Р°СЃ РЅР° РЅРµРј РІС‹РїСѓСЃРєР°СЋС‚СЃСЏ РґРµРІСЏС‚СЊ РјРѕРґРµР»РµР№ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»РµР№. Р—Р° РјРёРЅСѓРІС€РёР№ РіРѕРґ СЃ РєРѕРЅРІРµР№РµСЂР° РїР»РѕС‰Р°РґРєРё СЃРѕС€Р»Рѕ 12 000 РјР°С€РёРЅ. РќРѕРІС‹Рµ РјРѕС‰РЅРѕСЃС‚Рё Р·Р°РІРѕРґР° РґР°РґСѓС‚ 1 300 РЅРѕРІС‹С… СЂР°Р±РѕС‡РёС… РјРµСЃС‚. 100 СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚РѕРІ Р±СѓРґРµС‚ СЃРѕСЃСЂРµРґРѕС‚РѕС‡РµРЅС‹ РЅР° СЂР°Р±РѕС‚Рµ С‚РѕР»СЊРєРѕ СЃ Р°РєРєСѓРјСѓР»СЏС‚РѕСЂР°РјРё.
17 Р»РµС‚ РєСЂСЏРґСѓ Mercedes-Benz СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ Р»РёРґРµСЂРѕРј РЅР° С‚Р°Р№СЃРєРѕРј СЂС‹РЅРєРµ РїСЂРµРјРёР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ Р»РµРіРєРѕРІРѕРіРѕ Р°РІС‚РѕС‚СЂР°РЅСЃРїРѕСЂС‚Р°. Р‘РѕР»СЊС€Рµ РІСЃРµРіРѕ Р·РґРµСЃСЊ С†РµРЅСЏС‚СЃСЏ РјРѕРґРµР»Рё СЃ РєРѕРјР±РёРЅРёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕР№ СЃРёР»РѕРІРѕР№ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРєРѕР№. РќРµРјС†С‹ РЅР°РјРµСЂРµРЅС‹ РІ СЃР»РµРґСѓСЋС‰РµРј РіРѕРґСѓ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚СЊ РіРёР±СЂРёРґРЅС‹Р№ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊ, Р° Рє 2020 РіРѕРґСѓ РїР»Р°РЅРёСЂСѓСЋС‚ СЌР»РµРєС‚СЂРёС„РёС†РёСЂРѕРІР°С‚СЊ РІСЃРµ СЃРІРѕРё Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»Рё.
РРІР°РЅ Р“РѕР»РѕРІРёРЅ...