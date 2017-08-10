| | Поклонники разоблачили «обман» Темниковой и Гагариной
Шоу-Биз и культура

Поклонники разоблачили «обман» Темниковой и Гагариной

Фанаты заподозрили певиц Елену Темникову и Полину Гагарину в родственной связи, увидев совместное фото звезд в Instagram-аккаунте солистки группы Serebro.
Поклонники разоблачили «обман» Темниковой и Гагариной


Елена Темникова опубликовала в Instagram сделанные в прошлом месяце совместные снимки с Полиной Гагариной, попросив подписчиков выбрать наиболее удачный из них. Вместо голосования фанаты развернули активную дискуссию на тему схожести звезд отечественной эстрады. Некоторые черты лица у обеих певиц могут свидетельствовать об их родственной связи, считают подписчики Темниковой.
Интернет-юмористы придумали шуточный сюжет для фильма о жизни лучших подруг, которые через десятки лет узнают, что являются разлученными в детстве сестрами...

Еще по теме

Фанаты Елены Темниковой раскритиковали 2-летнюю дочь за

Фанаты Елены Темниковой раскритиковали 2-летнюю дочь за "неумение петь"

10-08-2017, 19:35
Читать
Ольга Бузова и Елена Темникова отписались друг от друга в Instagram?

Ольга Бузова и Елена Темникова отписались друг от друга в Instagram?

28-05-2017, 20:05
Читать
Елену Темникову признали певицей года

Елену Темникову признали певицей года

12-12-2016, 16:37
Читать
Елена Темникова показала себя фанатам без макияжа

Елена Темникова показала себя фанатам без макияжа

30-11-2016, 01:54
Читать
Фанаты обеспокоены здоровьем Елены Темниковой

Фанаты обеспокоены здоровьем Елены Темниковой

3-11-2016, 19:26
Читать
Экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова вышла замуж

Экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова вышла замуж

8-07-2014, 17:28
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail