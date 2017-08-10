Поклонники разоблачили «обман» Темниковой и Гагариной

Елена Темникова опубликовала в Instagram сделанные в прошлом месяце совместные снимки с Полиной Гагариной, попросив подписчиков выбрать наиболее удачный из них. Вместо голосования фанаты развернули активную дискуссию на тему схожести звезд отечественной эстрады. Некоторые черты лица у обеих певиц могут свидетельствовать об их родственной связи, считают подписчики Темниковой.
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