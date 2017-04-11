| | «Гей-раб» Стас Костюшкин пожаловался на угрозы от неизвестных лиц
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«Гей-раб» Стас Костюшкин пожаловался на угрозы от неизвестных лиц

Широко популярный российский поп-исполнитель Стас Костюшкин пожаловался в своем Instagram-аккаунте на угрозы от неизвестных личностей, не оценивших выступление бывшего солиста группы «Чай вдвоем» в женской одежде.
«Гей-раб» Стас Костюшкин пожаловался на угрозы от неизвестных лиц


«Спев песню про мужиков и выступив в женской одежде, я начал получать сообщения с угрозами от неизвестных мне людей», - написал Стас Ксотюшкин в своем Instagram-аккаунте.

Также бывший солист группы «Чай вдвоем» ответил недоброжелателям, назвавшим его представителем «гей-рабства». В ироничном высказывании исполнитель заявил, что сумел вырваться из общины представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, однако у него еще остались парик и колготки.
«Гей-раб» Стас Костюшкин пожаловался на угрозы от неизвестных лиц


В Instagram Костюшкина поклонники и хейтеры развернули нешуточную войну колкими комментариями. Пока фанаты певца защищают своего кумира, называя скандальное выступление яркой постановкой, недоброжелатели, глумясь, предлагают звезде и его слушателям закупиться женской одеждой...

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