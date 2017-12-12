| | Киркоров показал новое фото заметно похорошевшей Пугачевой
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Киркоров показал новое фото заметно похорошевшей Пугачевой

Король российской эстрады Филипп Киркоров продемонстрировал снимок с экс-супругой Аллой Пугачёвой. Он акцентировал внимание поклонников на том, что примадонна сильно похудела и стала еще красивее.
Киркоров показал новое фото заметно похорошевшей Пугачевой


Филипп Киркоров побывал на грандиозном рауте, празднике Моды, который организовал 14 марта дизайнер Игорь Гуляев. Артист подчеркнул, что на этой вечеринке собрались все звезды элитного бомонда, в том числе и примадонна Пугачева. Звезды прекрасно провели время, познакомились с экземплярами новой коллекции модной одежды, которую представил сам Игорь Гуляев. Киркоров, Пугачева очень давно знакомы с дизайнером и состоят в очень дружеских отношениях.
Киркоров показал новое фото заметно похорошевшей Пугачевой


В финальной части встречи, Киркоров сделал совместную фотографию с экс-супругой и общими друзьями на фоне торжественной обстановки. Снимок моментально оказался на просторах сети. Киркоров подчеркнул, что Алла Борисовна в последнее время стала очень стройной и от этого еще красивее...

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