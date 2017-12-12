Киркоров показал новое фото заметно похорошевшей Пугачевой

Король российской эстрады Филипп Киркоров продемонстрировал снимок с экс-супругой Аллой Пугачёвой. Он акцентировал внимание поклонников на том, что примадонна сильно похудела и стала еще красивее.Филипп Киркоров побывал на грандиозном рауте, празднике Моды, который организовал 14 марта дизайнер Игорь Гуляев. Артист подчеркнул, что на этой вечеринке собрались все звезды элитного бомонда, в том числе и примадонна Пугачева. Звезды прекрасно провели время, познакомились с экземплярами новой коллекции модной одежды, которую представил сам Игорь Гуляев. Киркоров, Пугачева очень давно знакомы с дизайнером и состоят в очень дружеских отношениях.В финальной части встречи, Киркоров сделал совместную фотографию с экс-супругой и общими друзьями на фоне торжественной обстановки. Снимок моментально оказался на просторах сети. Киркоров подчеркнул, что Алла Борисовна в последнее время стала очень стройной и от этого еще красивее...