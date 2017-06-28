| | Люди с сильными рукопожатиями менее склонны к развитию сердечных заболеваний - ученые
Наука

Люди с сильными рукопожатиями менее склонны к развитию сердечных заболеваний - ученые

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