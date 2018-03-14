Р’ РњРѕСЃРєРІРµ РїСЂРѕР№РґРµС‚ В«РќРѕС‡СЊ РїРѕР¶РёСЂР°С‚РµР»РµР№ СЂРµРєР»Р°РјС‹В»

Р’РѕС‚ СѓР¶Рµ С‡РµС‚РІРµСЂС‚СЊ РІРµРєР° С€РµРґРµРІСЂС‹ В«РЎРёРЅРµРјР°С‚РёРєРёВ» РґРѕСЃС‚СѓРїРЅС‹ СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚Р°Рј СЂРµРєР»Р°РјРЅРѕР№ РѕС‚СЂР°СЃР»Рё, Р° С‚Р°РєР¶Рµ РІСЃРµРј, РєС‚Рѕ РёРЅС‚РµСЂРµСЃСѓРµС‚СЃСЏ РґР°РЅРЅРѕР№ РёРЅРґСѓСЃС‚СЂРёРµР№ РІ Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Р¤РµРґРµСЂР°С†РёРё. Р’ РЅРѕС‡СЊ РЅР° 28 Р°РїСЂРµР»СЏ РІ СЃС‚РѕР»РёС‡РЅРѕРј РљРёРЅРѕС†РµРЅС‚СЂРµ В«РћРєС‚СЏР±СЂСЊВ» СЃРѕСЃС‚РѕРёС‚СЃСЏ 25 РІ Р Р¤ В«РќРѕС‡СЊ РїРѕР¶РёСЂР°С‚РµР»РµР№ СЂРµРєР»Р°РјС‹В». Р’ СЌС‚РѕС‚ СЂР°Р· РЅР° РјРµСЂРѕРїСЂРёСЏС‚РёРё СЃРѕР±РµСЂСѓС‚СЃСЏ РІСЃРµ Р·РІРµР·РґС‹ РѕС‚РµС‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ С€РѕСѓ-Р±РёР·РЅРµСЃР°, РІРµРґСЊ В«РќРѕС‡СЊВ» Р±СѓРґРµС‚ РѕС‚РєСЂС‹РІР°С‚СЊ СЃРѕР·РґР°С‚РµР»СЊ РєРёРЅРѕС€РѕСѓ Р–Р°РЅ РњР°СЂРё Р‘СѓСЂСЃРёРєРѕ, РІ РєРѕР»Р»РµРєС†РёРё РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ Р±РѕР»РµРµ РјРёР»Р»РёРѕРЅР° СѓРЅРёРєР°Р»СЊРЅС‹С… СЂРµРєР»Р°РјРЅС‹С… СЂРѕР»РёРєРѕРІ СЃРѕ РІСЃРµР№ РїР»Р°РЅРµС‚С‹. РќР° РіРѕР»РѕСЃРѕРІР°РЅРёРё AdAwards РІ СЌС‚РѕРј РіРѕРґСѓ СЃСѓРґСЊРё РІС‹Р±РµСЂСѓС‚ Р»СѓС‡С€СѓСЋ СЂРµРєР»Р°РјСѓ СЃ РјРѕРјРµРЅС‚Р° Р·Р°РїСѓСЃРєР° РїСЂРѕРµРєС‚Р°.
РќР°РїРѕРјРЅРёРј, С‡С‚Рѕ В«РќРѕС‡СЊ РїРѕР¶РёСЂР°С‚РµР»РµР№ СЂРµРєР»Р°РјС‹В» - РїСЂРѕРµРєС‚ РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ РјР°СЃС€С‚Р°Р±Р°, СЃСѓС‰РµСЃС‚РІСѓСЋС‰РёР№ СЃ 1981 РіРѕРґР°. Р’ РїСЂРѕРіСЂР°РјРјРµ СЂРµРєР»Р°РјР° РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅР° РєР°Рє РїСЂРѕРёР·РІРµРґРµРЅРёРµ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІР°.
Р’РёРєС‚РѕСЂРёСЏ РћР·РµСЂРѕРІР°...