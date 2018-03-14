Нервы жителей Ростова по ночам испытывает зомби-кукла

В одном из дворов Ростова неизвестные создали наводящую ужас инсталляцию. Она не дает по ночам спать жителям дома.Активисты в одном из дворов Ворошиловского района Ростова создали ужасающую инсталляцию, которая напугала людей. На одном из деревьев неизвестные разместили куклу, которая напоминает демоническую Аннабель. Игрушка выкрашена в серый цвет и прибита к дереву.Известно, что данный двор расположен по улице Погодина. Многие жители провели аналогию между игрушкой и зомби-куклой. Горожане, которые возвращаются домой в темное время суток, пугаются игрушки, которая производит ужасающее впечатление.В сети жители жалуются, что по ночам Аннабель ко многим приходит во снах и пугает. Остается непонятным, почему жильцы дома не уберут инсталляцию и не вернут в свой двор покой...