| | Нервы жителей Ростова по ночам испытывает зомби-кукла
Социум

Нервы жителей Ростова по ночам испытывает зомби-кукла

В одном из дворов Ростова неизвестные создали наводящую ужас инсталляцию. Она не дает по ночам спать жителям дома.
Нервы жителей Ростова по ночам испытывает зомби-кукла

Активисты в одном из дворов Ворошиловского района Ростова создали ужасающую инсталляцию, которая напугала людей. На одном из деревьев неизвестные разместили куклу, которая напоминает демоническую Аннабель. Игрушка выкрашена в серый цвет и прибита к дереву.
Известно, что данный двор расположен по улице Погодина. Многие жители провели аналогию между игрушкой и зомби-куклой. Горожане, которые возвращаются домой в темное время суток, пугаются игрушки, которая производит ужасающее впечатление.
В сети жители жалуются, что по ночам Аннабель ко многим приходит во снах и пугает. Остается непонятным, почему жильцы дома не уберут инсталляцию и не вернут в свой двор покой...

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