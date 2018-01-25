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Экономика

Гройсман объявил массовый аудит качества дорог

Гройсман объявил массовый аудит качества дорог

Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал аудит качества дорог и призвал привлечь к ответственности те подрядные организации, которые в свое время некачественно выполнили дорожные работы.
«Ожидаю срочный план проверки и решение о создании контрольных групп для проверки дорог. Все ошибки должны проходить за счет подрядных организаций, которые некачественно выполнили свою работу», — заявил Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.
Глава КМУ требует проверку качества дорог, построенных в 2017 году.
Также он высказался за быстрое внедрение нового стандарта строительства, разработанного в рамках реализации программы «500-500-1000».
Напомним, в 2017 году в Украине было реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог.
Программа «500-500-1000» – своеобразный план строительства 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности, 1000 наземных пешеходных переходов на дорогах Украины

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