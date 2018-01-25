Гройсман объявил массовый аудит качества дорог

Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал аудит качества дорог и призвал привлечь к ответственности те подрядные организации, которые в свое время некачественно выполнили дорожные работы.«Ожидаю срочный план проверки и решение о создании контрольных групп для проверки дорог. Все ошибки должны проходить за счет подрядных организаций, которые некачественно выполнили свою работу», — заявил Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.Глава КМУ требует проверку качества дорог, построенных в 2017 году.Также он высказался за быстрое внедрение нового стандарта строительства, разработанного в рамках реализации программы «500-500-1000».Напомним, в 2017 году в Украине было реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог.Программа «500-500-1000» – своеобразный план строительства 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности, 1000 наземных пешеходных переходов на дорогах УкраиныПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...