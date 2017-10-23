СМИ: сын Трампа разводится с женой

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в четверг, 15 марта.
По данным издания, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.
Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года.
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Напомним, в прошлом году сын Трампа опубликовал в Instagram фото отца в образе супергероя...