| | СМИ: сын Трампа разводится с женой
События

СМИ: сын Трампа разводится с женой

СМИ: сын Трампа разводится с женой
Сын американского лидера Дональд Трамп-младший прожил в браке с моделью Ванессой Хейдон 13 лет.

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в четверг, 15 марта.
По данным издания, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.
Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года.
Читайте также: Федор Бондарчук разводится с женой, - СМИ

Напомним, в прошлом году сын Трампа опубликовал в Instagram фото отца в образе супергероя...

Еще по теме

Старший сын Трампа разводится с женой, сообщили СМИ

Старший сын Трампа разводится с женой, сообщили СМИ

Сегодня, 02:20
Читать
Сын Трампа опубликовал необычное фото своего отца

Сын Трампа опубликовал необычное фото своего отца

23-10-2017, 02:13
Читать
Супергерой: появилось свежее курьезное фото Трампа

Супергерой: появилось свежее курьезное фото Трампа

22-10-2017, 14:49
Читать
Сын Дональда Трампа выложил переписку о компромате РФ на Хилари Клинтон

Сын Дональда Трампа выложил переписку о компромате РФ на Хилари Клинтон

13-07-2017, 03:27
Читать
Актер Кьюба Гудинг-младший разводится с женой

Актер Кьюба Гудинг-младший разводится с женой

20-01-2017, 13:34
Читать
Федор Бондарчук разводится с женой после 25 лет брака

Федор Бондарчук разводится с женой после 25 лет брака

19-03-2016, 16:45
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail