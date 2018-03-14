Дело Скрипаля: новые подробности

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит образец вещества, которым отравили российского экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Организации по запрещению химического оружия, котрая базируется в Нидерландах, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
Джонсон также снова отметил, что не сомневается в причастности России к отравлению.
"Только в случае России мы имеем сочетание истории убийств при поддержке государства, публично признанного мотива для покушения на убийство Скрипаля и запасов боевых веществ группы Новичок", - подчеркнул Джонсон.
Ранее Джонсон заявил, что убийствами россиян за границей Кремль предупреждает инакомыслящих, в том числе на территории РФ.
Лидеры Великобритании, США, Германии и Франции опубликовали совместное заявление, в котором решительно осуждают отравление Скрипаля нервно-паралитическим веществом российского производства. В заявлении содержится призыв к России ответить на все вопросы, связанные с нападением, и раскрыть подробности программы Новичок.
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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления экс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.
Также Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и отмене остальных запланированных встреч на высшем уровне с представителями России.
Москва отвергла все обвинения и в ответ вышлет из РФ британских дипломатов.
4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой были отравлены нервно-паралитическим веществом сильнейшего действия и до сих пор в реанимации в критическом состоянии.
Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.
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В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.
После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании...