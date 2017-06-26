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Экономика

Panasonic запустил изготовление батарей для электрокаров

Японская цифровая компания Panasonic начала производить батареи для современных электрокаров. Недавно компанией был открыт завод для производства аккумуляторов в Поднебесной, который начали строить еще в 2015 году, вложив в него 400 000 000 долларов.
Panasonic запустил изготовление батарей для электрокаров


 Panasonic начала выпускать литий-ионные батареи для электрокаров США и Китая. В год завод сможет выпускать 200 000 батарей, характеристики которых пока держатся в секрете.
Отмечается, что 10 аккумуляторов для гибридного автомобиля считается одной батареей для полноценного электромобиля. Какие именно аккумуляторы начнут выпускать, пока покрыто завесой тайны. Раньше главным покупателем аккумуляторных батарей были американские разработчики из компании Tesla, наладившие недавно собственное производство необходимых компонентов для своих электромобилей...

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