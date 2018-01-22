Представлены новые рендеры кроссовера Zotye T600

В Глобальной сети появились новые рендеры, демонстрирующие внешность кроссовера Zotye T600 следующего поколения. Пока неизвестно, когда и где дебютирует транспортное средство.Китайские машиностроители пока не спешат раскрывать подробности нового кроссовера Zotye T600. Поэтому неизвестно, на рендерах показан концептуальный вариант модели, или же эскизы показывают товарный вариант автомобиля. Ходят слухи, что паркетник дебютирует в течение нынешнего года на одном из автосалонов.Актуальная версия кроссовера Zotye T600 оснащается 1,5-литровым турбодвигателем, работающем на бензине. Его мощность составляет 149 лошадиных сил. Кроме того, для машины предусмотрен двухлитровый агрегат тягой 177 л.с. Агрегаты взаимодействуют как с пятиступенчатой механической коробкой передач, так и с автоматизированной трансмиссией.Актуальный Zotye T600 имеет множество сходств с немецким премиальным вседорожником Volkswagen Touareg. Поэтому паркетник считается очередным китайским «клоном» престижного автомобиля.Новые эскизы указывают на то, что в следующем поколении кроссовер Zotye T600 будет выглядеть агрессивнее и современнее. При этом он лишится сходств с моделью Volkswagen Touareg.Кроссовер Zotye T600 весьма популярен на внутреннем рынке. За прошлый год китайские клиенты приобрели 73 062 экземпляра модели. Автомобиль предлагается в КНР в сборках Sport и Coupe...