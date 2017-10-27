Новый бесплатный мотошиномонтаж в Москве

Появлением новых СТО для автомобилей уже никого не удивишь – в столице их количество растет с каждым днем, как и число автомобилей. А вот открытие мотошиномонтажа с бонусными бесплатными услугами – явление редкое, поэтому достойное внимания.Портал http://www.biketires.ru/motoshinomontazh представляет новый столичный мотошиномонтаж, готовый привлечь внимание новых клиентов заманчивым и вполне конкурентоспособным предложением. Новые клиенты сервиса могут рассчитывать на гарантированный бесплатный мотошиномонтаж при условии, если шины будут куплены непосредственно у этой фирмы. Даже те, кто привык покупать шины в специализированных магазинах, будут удивлены, когда обнаружат искомый товар по более доступным ценам. А бесплатная установка шин станет приятным бонусом, позволят сэкономить от пяти тысяч рублей, в зависимости от модели вашего мотоцикла. Плюс к покупке мотошин каждый клиент получить дисконт на весеннее техобслуживание своего «железного коня». Пройти мимо такого количества бонусных и акционных предложений просто невозможно, поэтому успейте воспользоваться этим шансом и неплохо сэкономить.Замена шин и балансировка выполняется на фирменном немецком оборудовании, которое гарантирует высокое качество процедуры. Даже если вы не планируете «переобувать» свой мотоцикл прямо сейчас, вы можете просто заранее приобрести шины, сертификат на бесплатный монтаж будет ожидать вас в течение года, а за хранение шин фирма не возьмет с вас ни копейки.Для тех, кто приобрел шины в другом месте, планирует пройти диагностику или отремонтировать механизмы своего мотоцикла, доступны услуги опытных мастеров по оптимальным ценам, не завышенным, как по столичным меркам.Качественное рабочее оборудование полностью исключает возможность нечаянного повреждения механизмов мотоцикла или появления мелких царапин в процессе шиномонтажа. Лишних денег с клиента здесь не возьмут, а если возникнет необходимость установить дополнительные детали или элемента декора, вам не обязательно покупать их на месте. Вы можете приобрести их заранее в другом месте, а заплатить только за установку.Шиномонтаж работает без праздников и выходных, а в сезон рабочее время увеличивается настолько, чтобы те, кто работает допоздна, успел посетить шиномонтаж после работы, что очень удобно для клиентов, особенно в столичных условиях...