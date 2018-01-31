BelkaCar опередил «Делимобиль» на рынке каршеринга Москвы

Сервис каршеринга BelkaCar на рынке Москвы захватил долю в 31,5%, опередив бывшего лидера – компания «Делимобиль». Отмечается, что в «Делимобиль» рассчитывают до конца года вернуть лидерские позиции и расширить парк популярными моделями автомобилей.В компании BelkaCar заявили, что добиться таких результатов удалось прежде всего благодаря расширению автопарка 200 новыми автомобилями. Так, московский сервис приобрел 150 кроссовых хэтчбеков KIA Rio X-Line, а также 50 компактных кроссоверов Mercedes-Benz GLA. Отмечается, что теперь BelkaCar располагает 1 925 автомобилями, а в парке «Делимобиль» числится 1 700 машин.Отмечается, что сервис «Делимобиль» намерен вернуть себе лидерство на рынке Москвы. До конца нынешнего года «Делимобиль» планирует увеличить автопарк до 5 000 автомобилей, в то время как BelkaCar планирует расшириться до 4 500 машин.Леонид Сысоев, глава «Делимобиль», отметил, что компания до конца текущего года намерена вернуть себе лидерство на столичном рынке, завоевав долю в 40%. На данный момент обе компании работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Грозном и Новосибирске...