Mercedes-Benz построит шестой аккумуляторный завод

Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz вместе со своим партнером из Таиланда Thonburi Automotive Assembly Plant построят новый завод по выпуску аккумуляторов. У 2020 году в строительство нового предприятия и обновление мощностей намерены вложить 100 000 000 евро.Под закладку нового автозавода, который должен начать свою работу в 2019 году, отведена площадка в 4,8 га. Когда начнется его работа, в мировой сети компании будет насчитываться шесть аналогичных проектов на трех материках, экстренно реагирующих на изменение востребованности на общемировом авторынке.Таиландский завод Mercedes-Benz функционирует уже примерно 40 лет и в настоящее время выпускает девять моделей. В 2017 году выпущено 12 000 машин. После ввода в эксплуатацию новых площадок персонал вырастет до 1 300 работников, 100 из которых начнет разработку батарей.В течение 17 лет немецкий автопроизводитель выступает как лидер тайского премиального авторынка. Большой востребованностью у местных автолюбителей пользуются гибридные авто, батареи для которых скоро будут изготавливать на локальном производстве...