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Политика

Омичей повезут на избирательные участки на автобусах

Омичей повезут на избирательные участки на автобусах
До выборов президента Российской Федерации остались считанные дни, и власти стараются обеспечить максимальную явку: омичам предоставили возможность голосовать по месту проживания, а не регистрации, а на участки вернули традиционные рынки и концерты.Чтобы смогли отдать свой голос и жители крохотных сел и деревень, в которых числится менее 50 человек, им организуют транспортировку до ближайшего избирательного участка. Людей организованно повезут на школьных автобусах. Такая мера потребовала от местных властей дополнительных затрат.— Это неожиданным оказалось для администраций. Это и вопрос бензина и заработной платы водителям в выходной день. Но что делать, таковы требования закона — цитирует слова председателя избирательной комиссии Омской области Алексея Нестеренко портал Ом1.Он добавил, что в населенные пункты, где есть проблемы с транспортной доступностью, могут направить комиссии с выездной урной...

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