Военный комиссар края просит депутатов вмешаться в ситуацию с уклонением от службы в армии

Военком направил соответствующее обращение краевым парламентариям. В нем говорится «об активизации деятельности юридических фирм, направленных на подрыв обороноспособности страны, оказывающих платные услуги призывникам с целью избежать призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации».Сейчас военным комиссариатом края выявлено 9 юридических организаций, активно занимающихся вопросами получения военного билета и отсрочки от призыва на военную службу. По Красноярску размещаются баннеры, информирующие горожан о «законной, реальной и стопроцентной возможности получения военного билета без прохождения военной службы». В соцсетях созданы группы, где рассказывается об успешных судебных тяжбах с военным комиссариатом, количестве «счастливых клиентов» — все это с подтверждающими фотоотчетами.«По итогам 2017 года с жалобами в судебные инстанции на решения призывных комиссий муниципальных образований подано 349 заявлений, отказано в 342 случаях. Данная категория граждан в Вооруженные Силы Российской Федерации не призвана, так как с момента подачи жалобы действия призывного характера приостанавливаются до вынесения решения суда. С момента начала очередного призыва данная категория граждан вновь подает жалобы в судебные инстанции и тем самым избегает очередного призыва», заявлено в документе. Как пояснил Андрей Лысенко, «все заявления пишутся как под копирку, только ФИО меняется. Причем юристы даже не являются сотрудниками этих фирм, они оформлены по договору».Военный комиссар края просит депутатов вмешаться в ситуацию и «повысить эффективность уголовного преследования граждан, уклоняющихся от военной службы». Для этого необходимо обратиться в Государственную Думу с целью внесения изменений в соответствующее федеральное законодательство, в частности в Закон «О воинской обязанности и военной службе», принятый еще в 1998 году.Народные избранники согласились, что проблему необходимо решать, причем делать это нужно общими усилиями. Военному комиссариату было предложено составить аргументированное письмо с кратким и по существу изложением ситуации, с упоминанием организаций и т. д. Документ необходимо будет адресовать на имя председателя Законодательного Собрания края. После этого законодательная инициатива будет рассмотрена в рамках правового поля в установленном порядке...