| | Владимир Демидов побывал с рабочим визитом в Емельяновском районе
Политика

Владимир Демидов побывал с рабочим визитом в Емельяновском районе

Владимир Демидов побывал с рабочим визитом в Емельяновском районе
На встрече с главой Солонцовского сельсовета Александром Буценцом и заместителем главы района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам Вадимом Ларченко парламентарий обсудил вопрос о строительстве в поселке Солонцы физкультурно-оздоровительного комплекса. Этот объект уже был запланирован к строительству в 2010 году, но по объективным причинам планы реализовать не удалось.«Потребность в этом социальном объекте на сегодняшний день серьезно возросла. Поэтому необходимо в краткие сроки тщательно проработать план подготовительных мероприятий, пакет необходимых документов для возобновления строительных работ. С администрацией района, краевым правительством мною проводятся переговоры об этом. Надеюсь, что в 2018 году начнем стройку, а в 2019 — сможет порадовать молодых и взрослых спортсменов новым комплексом» — рассказал Владимир Демидов.В продолжение поездки Владимир Петрович обсудил вопросы работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, структур жизнеобеспечения на территории с исполняющей обязанности главы района Натальей Ганиной...

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Политика

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