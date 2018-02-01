Что вы скажете наводнению, сюда не ходи? - Юрий Трутнев

В Хабаровске прошло совещание под руководством зампреда правительства РФ — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на нём обсудили прошедший в 2013 году масштабный паводок на Амуре и меры по предотвращению рисков от возможного повторения чрезвычайной ситуации — строительству защитных дамб. — Финансирование из федерального бюджета по программе на 2018 год составляет около 4,7 млрд. рублей, но только по Хабаровскому краю потребность составляет около 20 млрд. рублей, — доложил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Среди первоочередных задач — завершить строительство и ввести в эксплуатацию в 2019 году дамбы Южного округа города Хабаровска и начать реализацию наиболее важного для нас первого этапа инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре. Проектно-сметная документация на эти объекты готова, но чиновники министерства природных ресурсов и экологии РФ по некоторым неизвестным причинам решили разделить финансирование стройки на этапы. Доклад об этом замминистра Сергея Ястребова полпред президента в ДФО Юрий Трутнев резко раскритиковал.— Я не понимаю, что вы сказали, это на каком-то неизвестном мне языке, — заявил он. — Министерство природных ресурсов отвечает за то, чтобы город был защищён. Вы говорите о этапах, пусковых комплексах, вы в период наводнения это кому скажете? Сюда воде ходить не надо или как? Тот орган, которому поручено, несёт полную ответственность, ссылки на другие министерства роли не играют. Если у вас что-то не получается с финансированием, есть только один вариант. Министр Сергей Донской берёт письмо, идёт на приём к Владимиру Владимировичу и говорит: «Вы дали мне поручение, но по той или иной причине я его выполнить не в состоянии». Вы этого не сделали, дамба не построена. Раз вы это не выполнили, обязанность доложить об этом президенту я возьму на себя, постараюсь это сделать в кратчайшие сроки.Задача простая: дамбу надо построить, город должен быть защищён, там у нас важнейшие предприятия, люди живут. Невыполнение указов президента угрожает безопасности жителей, надо доделать до конца. Проект дамбы в Комсомольске-на-Амуре прошёл государственную экспертизу, её протяжённость составляет 17,1 км, сметная стоимость — 7,4 млрд. рублей.Как отметил Вячеслав Шпорт, запланированных на её строительство денег до сих пор нет.— Минприроды предлагает разбить строительство на этапы, но это разговоры, — подчеркнул губернатор Хабаровского края.Как заявил Юрий Трутнев, на ликвидацию последствий наводнения-2013 на Амуре из федерального бюджета было выделено 46,6 млрд рублей, это очень большие деньги. Совершенно очевидно, что лучше затратить эти средства, чтобы потом ликвидировать масштабные последствия.— История простая, за защиту населения от вредного воздействия вод отвечает министерство природных ресурсов и экологии РФ и есть поручение президента — оно не выполнено, — сказал Юрий Трутнев.— Разберёмся. Ответственность здесь простая — кому написано поручение президента, министерству природных ресурсов, они и отвечают. Мы заставим их это сделать, потому что это — защита людей, жилья, промышленных объектов. Комсомольск-на-Амуре очень важный город. Нельзя жить по принципу: наводнение прошло — справились и забыли, всё надо доделать до конца. Работа по ликвидации наводнения проведена хорошо и я благодарен Вячеславу Ивановичу и всем, кто в этом принимал участие, а вот что касается защиты от наводнений будущих периодов — другая тема, её до конца надо довести. Нужно досконально до каждого слова выполнять поручения президента России. Мы в любом случае эти проблемы решим...