Избирком Хабаровского края: Президентская кампания выдалась богатой на жалобы

В это воскресенье, 18 марта, жители Хабаровского края вместе со всей страной будут выбирать главу государства. Президентская кампания длилась несколько месяцев, и за это время избирком региона успел принять множество жалоб. О том, какие вопросы беспокоили местных жителей, рассказал секретарь избирательной комиссии края Оярс Машков.«Президентская кампания выдалась весьма богатой на жалобы. Традиционно на горячую линию поступали звонки от тех, кто жаловался на социально-бытовые условия жизни, хотя таких обращений стало значительно меньше, — отметил Оярс Машков.— Кроме того, [от участников избирательного процесса] поступали жалобы, связанные с незаконной агитацией, и комиссии приходилось в горящем режиме принимать решения и даже выносить представления в адрес УМВД России по Хабаровскому краю для пресечения такой деятельности и изъятия незаконно выпущенных материалов".Гость программы добавил, что один из случаев незаконной агитации был связан с деятельностью кандидата Павла Грудинина.«Выпускался информационный бюллетень под [одним] названием с газетой “Правда”. Там размещалась агитация в пользу кандидата Грудинина, и этот информационный бюллетень не был оплачен из избирательно фонда. Это являлось незаконной агитацией, [бюллетень] подлежал изъятию», — добавил Оярс Машков.Напомним, в день выборов жители региона смогут сообщить о нарушениях на участках по телефону горячей линии: (4212) 75–40–66. Обращения с 8:00 до 22:00 будет принимать краевая рабочая группа по мониторингу избирательного права. За порядком также проследят общественные наблюдатели...