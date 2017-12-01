| | Ученые доказали: занятия спортом на 90 процентов снижают риск развития слабоумия у женщин
Наука

Ученые доказали: занятия спортом на 90 процентов снижают риск развития слабоумия у женщин

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